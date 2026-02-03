Graphisoft Park erhöht Prognose

Graphisoft Park, Eigentümer und Betreiber eines Gewerbeparks im Norden von Budapest, hat am Montag in einer Mitteilung seine Prognose für das Ergebnis 2025 nach oben korrigiert – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Graphisoft Park hob seine Prognose für den Pro-forma-Gewinn um rund 1,7 Mio. EUR auf 20,5 Mio. EUR an und verwies dabei auf einen Wechselkursgewinn von mehr als 1 Mio. EUR im Zusammenhang mit der Rückzahlung eines Darlehens sowie einen Anstieg der Ergebnisse aus dem normalen Geschäftsbetrieb um 600.000 EUR gegenüber der bisherigen Prognose. Als lokale Form eines Immobilieninvestmentfonds (REIT) schüttet das Unternehmen 90 % seines Pro-forma-Gewinns als Dividende aus.