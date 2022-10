IWF hebt Prognose für ungarisches BIP-Wachstum 2022 an

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognose für das ungarische Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf 5,7 % angehoben, geht aber davon aus, dass sich das Wachstum im Jahr 2023 auf 1,8 % verlangsamen wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seinem jüngsten Weltwirtschaftsausblick hob der Internationale Währungsfonds seine Prognose für 2022 von 3,7 % im April an. Die jährliche Inflation dürfte in diesem Jahr durchschnittlich 13,9 % betragen, bevor sie 2023 auf 13,3 % sinkt, so der Bericht. Das Leistungsbilanzdefizit wird in diesem Jahr auf 6,7 % des BIP geschätzt, bevor es 2023 auf 3 % sinkt.