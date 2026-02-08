Kármán: Geld für das Programm der Tisza Partei wird zur Verfügung stehen

Die für die Umsetzung des Programms der Tisza Partei erforderlichen Finanzmittel werden durch die Beseitigung von Korruption, die Vertretung nationaler Interessen und eine verantwortungsvolle Wirtschaftspolitik gesichert, erklärte András Kármán, Haushalts- und Steuerexperte der Oppositionspartei, am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Kármán skizzierte wichtige Maßnahmen zur Freisetzung von Finanzmitteln, wie beispielsweise die Rückforderung von 8.000 Milliarden Forint an eingefrorenen EU-Mitteln und den Zugriff auf die jährliche Unterstützung in Höhe von 2.000 Milliarden Forint aus dem neuen siebenjährigen EU-Haushalt. Während der Online-Präsentation des Parteiprogramms versprach er, überhöhte Preise im öffentlichen Beschaffungswesen zu beenden, „Propagandaausgaben” zu eliminieren und die Zinslast der Staatsverschuldung durch die Wiederherstellung des Vertrauens der Investoren zu reduzieren. Steuerreformen würden die Belastung für Geringverdiener senken, die Verantwortung für Milliardäre erhöhen, die Mehrwertsteuer senken, die Steuerverwaltung für Unternehmen vereinfachen und den Zugang zur Pauschalsteuer für Einzelunternehmer (kata) erweitern. Darüber hinaus würde die Partei die 13. und 14. Monatsrente beibehalten, eine SZÉP-Karte für Rentner einführen, eine Mindestrente von 120.000 Forint garantieren, die Alterszulagen verdoppeln und die Zuschüsse für die häusliche Pflege erhöhen.

István Kapitány, der Wirtschafts- und Energieexperte der Partei, kündigte Pläne für ein verbessertes Programm zur Senkung der Versorgungskosten, die Bereitstellung erschwinglicher sauberer Energie für Haushalte und Unternehmen sowie die Sanierung von 100.000 Wohnungen pro Jahr an. Die Partei würde die Mehrwertsteuer auf Brennholz senken, Subventionen für Energieeffizienz einführen und ab Sommer 2026 die Massenbeschäftigung ausländischer Gastarbeiter verbieten, um eine wissensbasierte, wettbewerbsfähige Wirtschaft aufzubauen. Ein Wirtschaftsentwicklungsprogramm würde die Produktivität und die inländische Wertschöpfung steigern, während die Abhängigkeit von russischer Energie bis 2035 schrittweise abgebaut und das Kernkraftwerksprojekt Paks 2 überprüft werden soll.

Anita Orbán, die Außenpolitikexpertin von Tisza, versprach, die Position Ungarns in der EU und der NATO zu stärken, den Zaun an der Südgrenze aufrechtzuerhalten, Migrationspakte und -quoten abzulehnen und sich gegen einen beschleunigten EU-Beitritt der Ukraine auszusprechen. Die regionale Zusammenarbeit würde neu ausgerichtet werden, wobei der Schwerpunkt auf der Wiederherstellung der ungarisch-polnischen Beziehungen und der Wiederbelebung der Visegrád-Gruppe liegen würde, während gleichzeitig feste Vereinbarungen mit der Slowakei und der Ukraine ausgehandelt würden.

Kriszta Bódis, die Sozialpolitikexpertin der Partei, betonte die Sicherheit und Entwicklung von Kindern und versprach, die Familien- und Mutterschaftszulagen zu verdoppeln, Baby-Starterpakete bereitzustellen und die Unterstützung für Familien mit nur einem Kind und für Familien, die Kinder mit Behinderungen großziehen, auszuweiten. Zsolt Hegedüs, der Experte für Gesundheitspolitik, garantierte eine kostenlose, hochwertige Gesundheitsversorgung für alle, wobei die staatlichen Gesundheitsausgaben bis 2030 auf 7 Prozent des BIP erhöht werden sollen. Szabolcs Bóna, der Landwirtschaftsexperte von Tisza, versprach, die ungarische Landwirtschaft zum Rückgrat der nationalen Wirtschaft zu machen, die Mehrwertsteuer auf gesunde Lebensmittel auf 5 Prozent zu senken und umweltfreundliche Landwirtschaft sowie die Produktion hochwertiger Lebensmittel zu unterstützen.