Nagymaros: Granate aus dem Zweiten Weltkrieg wurde abtransportiert

Die Sprengstoffexperten haben die in Nagymaros, auf der Hunyadi-Promenade gefundene Splittergranate aus dem Zweiten Weltkrieg abtransportiert, teilte die Sprengstoffabteilung der Ungarischen Armee am frühen Sonntagnachmittag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Den Informationen zufolge stießen Passanten aufgrund des niedrigen Wasserstands der Donau etwa 200 Meter von der Fähre entfernt auf die Granate. Der zum Einsatzort eilende Sprengstoffexperte stellte fest, dass es sich um eine 10,5 Zentimeter große deutsche Splittergranate handelte. Der Sprengkörper wurde von den Sprengstoffexperten abtransportiert und wird später vernichtet. Die Promenade wurde während des Einsatzes der Sprengstoffexperten von der Polizei auf einer Länge von etwa 300 Metern gesperrt und evakuiert, was etwa 150 Personen betraf. Die Sperrung wurde inzwischen wieder aufgehoben.