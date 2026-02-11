Skipark in der Region Mátra investiert 1,5 Mrd. HUF in Erweiterung

Der Betreiber des Skiparks in Mátraszentistván (Nordostungarn) in der hügeligen Region Mátra investiert 1,5 Mrd. HUF in die Erweiterung seines Angebots um einen Viersitzer-Sessellift und die Eröffnung neuer Skipisten, teilte Kommunikationsberater Bence György am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das ungarische Familienunternehmen Digitroll finanziert die Investition aus eigenen Mitteln, die vorbehaltlich der Erteilung der erforderlichen Genehmigungen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein wird.