ÉKM: Pläne für den Bau der Schnellstraßen M86 und M87 liegen vor

Alle für den Bau der Schnellstraßen M86 und M87 erforderlichen Ausführungspläne liegen vor, die Ausschreibung wurde veröffentlicht, der Bauunternehmer wird in wenigen Wochen ausgewählt, teilte der für die soziale Koordinierung staatlicher Investitionen zuständige Staatssekretär des Ministeriums für Bauwesen und Verkehr (ÉKM) am Donnerstag in Kőszeg mit, wo er sich mit Vertretern der Kleinstadt im Komitat Vas und den Bürgermeistern der Umgebung traf – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Ágh, der auch Abgeordneter der Region ist, erklärte, dass der Bau der Schnellstraßen M87 und M86 von entscheidender Bedeutung für den Norden des Komitats Vas und auch für Kőszeg sei, da er weitere Entwicklungsmöglichkeiten eröffne. Der Staatssekretär erklärte, dass derzeit mehr als hundert Investitionen im Wert von über hundert Milliarden Forint im ÉKM geplant seien und dass alle Beteiligten, darunter auch die Kommunalverwaltungen, die für ihre Aufträge erstellten Pläne einsehen könnten. Er fügte hinzu, dass die Informationsveranstaltungen zum Bau der Schnellstraßen M86 und M87 bereits im letzten Jahr begonnen hätten, beispielsweise in Gencsapáti, nun seien Kőszeg und Vép an der Reihe, und auch in Szombathely werde eine Abstimmung stattfinden.

József Pántya, stellvertretender Staatssekretär für Straßen- und Eisenbahnbau im ÉKM, sagte über den Abschnitt der Schnellstraße M87 zwischen Szombathely und Kőszeg: Das Projekt umfasst neben dem Bau der 16,3 Kilometer langen Schnellstraße auch den Ausbau von 15,8 Kilometern Haupt- und Nebenstraßen, die an die Schnellstraße angeschlossen sind. An mehreren Stellen werden neue Kreisverkehrsknotenpunkte eingerichtet. Er wies darauf hin, dass an der M87 bei Gyöngyösfalu eine Raststätte gebaut wird, die auch zur Achslastmessung dienen wird, und dass auf dem Abschnitt zur Umgehung von Kőszeg eine Ausfahrt zum geplanten Campus vorgesehen ist. Der stellvertretende Staatssekretär erwähnte auch, dass die für den Bau erforderlichen Flächenbeschaffungen im Gange sind, die sich auf insgesamt 370 Hektar belaufen, davon 54 Hektar in Kőszeg. Er betonte, dass der Straßenbau ohne die Inanspruchnahme von Flächen nicht möglich sei, die Fachleute jedoch bemüht seien, die Landschaft so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Auf einer Informationsveranstaltung des ÉKM im Oktober letzten Jahres wurde bekannt gegeben, dass der Abschnitt der M87 zwischen Kőszeg und Szombathely zweispurig sein wird, auf dem der Verkehr mit einer Geschwindigkeit von 110 km/h fahren kann. Der Bau wird voraussichtlich 2027 beginnen und bis Ende 2030 dauern, die Kosten werden mehrere hundert Milliarden Forint betragen.