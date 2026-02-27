Schnellstraßen in Westungarn sollen im Konzessionsverfahren gebaut werden

Die Regierung hat beschlossen, dass die Schnellstraßen, die die Komitatsstadt Szombathely mit Kőszeg im Norden und Körmend im Süden verbinden, im Konzessionsverfahren gebaut werden sollen, teilte der stellvertretende Staatssekretär für Straßen- und Eisenbahnbau am Freitag in Körmend mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

József Pántya sagte, die Schnellstraßen M86 und M87 könnten bis 2030 gebaut werden.