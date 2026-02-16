MOL-Tochtergesellschaft unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Baker Hughes

Die Geoinform Kft., eine Tochtergesellschaft des ungarischen Öl- und Gasunternehmens MOL, hat eine strategische Kooperationsvereinbarung mit dem US-amerikanischen Unternehmen Baker Hughes unterzeichnet, wie die Pressestelle von MOL am Montag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die beiden Unternehmen werden bei der Einführung innovativer Technologien für die Ölindustrie zusammenarbeiten, die den Marktanforderungen entsprechen und die Effizienz steigern, so die Pressestelle.