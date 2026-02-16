Orbán: Goldenes Zeitalter in den Beziehungen zwischen den USA und Ungarn angebrochen

Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Ungarn sind in ein „goldenes Zeitalter“ eingetreten, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Montag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Außenminister Marco Rubio in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach der Unterzeichnung eines zwischenstaatlichen Abkommens über die zivile nukleare Zusammenarbeit sagte Orbán, dass die bilateralen Beziehungen noch nie ein so hohes Niveau erreicht hätten, noch nie so ausgewogen gewesen seien und noch nie von besseren Absichten geleitet worden seien. Er sagte, dass seit Januar 17 Investitionen von US-Unternehmen angekündigt worden seien, eine Zahl, die in einem Jahrzehnt unerreicht sei. Er lobte auch die Entscheidung der Trump-Regierung, den Ungarn wieder die visumfreie Einreise in die USA zu ermöglichen, und dankte Rubio dafür. Orbán wies darauf hin, dass Ungarn zur Teilnahme am kürzlich gegründeten Friedensrat eingeladen worden sei, und erklärte, er werde Ungarn bei einer Sitzung dieses Gremiums in Washington, D.C., im Laufe der Woche vertreten.

Orbán hob wichtige Vereinbarungen hervor, die im Bereich Energie getroffen wurden und sich auf Rohöl, Gas und Kernenergie erstrecken. Diese Vereinbarungen tragen zusammen mit einer Ausnahmeregelung, die Ungarn die Nutzung von russischem Öl und Gas erlaubt, zur Energiesicherheit des Landes bei und halten die Preise für Haushalte und Unternehmen erschwinglich, fügte er hinzu. Bei den Gesprächen, die Orbán als „herzliche und ernsthafte” bezeichnete, wurde auch die Möglichkeit angesprochen, dass das ungarische Energieunternehmen MOL die serbische Ölraffinerie NIS kaufen könnte.

Unterdessen erklärte Orbán, Ungarn unterstütze die Bemühungen der Vereinigten Staaten um Frieden in der Ukraine. „Der amtierende US-Präsident hat in der internationalen Politik am meisten für den Frieden im Krieg zwischen Russland und der Ukraine getan… Jeder weiß, dass der Krieg gar nicht ausgebrochen wäre, wenn Donald Trump [damals] Präsident der Vereinigten Staaten gewesen wäre”, sagte er. Ohne Trump „hätten wir nicht einmal die Chance, diesen Krieg in absehbarer Zukunft mit einem Friedensabkommen zu beenden; daher sprechen wir dem US-Präsidenten unseren Respekt und unsere Dankbarkeit für seine Bemühungen um den Frieden aus“, sagte Orbán. Der Ministerpräsident bekräftigte auch die Bereitschaft Ungarns, einen Friedensgipfel in Budapest auszurichten, sobald dieser organisiert sei, und bestätigte die ständige Einladung an Trump, Ungarn zu besuchen.