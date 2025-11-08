Orbán: „Wir sind hier, um ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen Ungarn und den USA aufzuschlagen“

„Der Grund, warum wir hier sind, ist, ein neues Kapitel in den bilateralen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Ungarn aufzuschlagen“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán in Washington bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump sagte Orbán, er sei dankbar für das, was der US-Präsident und seine Regierung in den letzten zehn Monaten getan hätten, um den Schaden zu beheben, den die vorherige demokratische Regierung den bilateralen Beziehungen zugefügt hatte. „Jetzt sind wir in einer recht guten Position, um ein neues Kapitel – sagen wir ein goldenes Zeitalter – zwischen den Vereinigten Staaten und Ungarn aufzuschlagen“, sagte Orbán und fügte hinzu, dass er und Trump heute über wirtschaftliche, militärische und politische Zusammenarbeit sprechen würden. Er wies darauf hin, dass Ungarn aufgrund seiner Grenze zur Ukraine einen wichtigen Beitrag zu den Friedensbemühungen der USA leiste.

Auf eine Frage hin erklärte der Ministerpräsident, eines der Hauptthemen sei es, die Folgen für Ungarn zu erläutern, wenn es kein Öl und kein Gas aus Russland beziehe, da dies für das Land von entscheidender Bedeutung sei, da es über Pipelines versorgt werde. Orbán erklärte, dass 90 Prozent der ungarischen Haushalte mit Gas beheizt würden. Er sagte, eine der Pipelines, die Gas nach Ungarn liefern, verlaufe von der Türkei aus, eine weitere, ergänzende Pipeline von Kroatien aus. Was die Ölversorgung Ungarns angehe, so verlaufe eine der Pipelines durch die Ukraine und die zweite durch Kroatien. Orbán sagte, Ungarn wolle die kroatische Regierung davon überzeugen, die Kapazität der Pipeline zu erweitern, fügte jedoch hinzu, dass sie derzeit nicht über die Kapazität verfüge, um als Hauptpipeline zu dienen. Wenn jedoch die notwendigen Investitionen getätigt würden, könne die Pipeline den Interessen Ungarns besser dienen.

Unterdessen sagte der Ministerpräsident, der Westen sei in der Ukraine-Frage nicht einig, und nur die Regierungen der USA und Ungarns seien für den Frieden. Orbán sagte, er sei überzeugt, dass die Frage sei, ob der Westen in dieser Frage einig sei. Er lobte Trumps Friedensbemühungen, fügte jedoch hinzu, dass Brüssel und die Europäische Union glaubten, die Ukraine könne an der Front gewinnen. „Es steht außer Frage, dass es keinen Krieg zwischen der Ukraine und Russland gegeben hätte, wenn Donald Trump damals Präsident der Vereinigten Staaten gewesen wäre. Das ist klar“, sagte er. Orbán sagte, ohne den Druck, den die US-Regierung 2022 ausgeübt habe, hätte Europa keine so harte Haltung gegenüber dem Krieg eingenommen wie heute, und viele hätten sich geweigert, mehr als humanitäre Hilfe zu leisten. Aber, so sagte er, die US-Regierung habe sie unter Druck gesetzt, den Krieg zu unterstützen, „also müssen wir etwas wiederherstellen, das zerstört wurde“. Er sagte, er verstehe Trumps Engagement für die Beendigung des Krieges, „das ohne den vorherigen Druck nicht so groß gewesen wäre“. Orbán sagte, er wolle zu Trumps Friedensbemühungen beitragen und fügte hinzu, dass der Westen im Zusammenhang mit dem Konflikt „einen enormen Fehler“ begangen habe. Auf die Frage, wie der russische Präsident zu Verhandlungen über die Beendigung des Krieges gedrängt werden könne, sagte Orbán, er habe „einige Ideen“, die er Trump mitteilen werde.

Auf eine Frage antwortete Orbán, dass der Anteil illegaler Migranten in Ungarn dank eines „kristallklaren Systems“, nach dem Migranten eine Einreise beantragen müssen, bei 0 Prozent liege. Er fügte jedoch hinzu, dass Ungarn von der Europäischen Union sanktioniert werde, weil es illegalen Migranten die Einreise in sein Hoheitsgebiet, das Hoheitsgebiet der EU, verweigere. Auf eine weitere Frage hin betonte er, dass die ungarische Regierung die einzige in Europa sei, die sich als moderne christliche Regierung verstehe. Alle anderen Regierungen seien liberale linke Regierungen, und die ungarische Regierung habe „seit 2010 versucht, etwas zu tun, das sich sowohl auf philosophischer als auch auf praktischer Ebene von dem unterscheidet, was die anderen tun”. Er sagte, Ungarn sei „eine besondere Insel der Andersartigkeit in einem liberalen Ozean in Europa”. Der Ministerpräsident sagte auch, er bitte Trump nicht um Hilfe bei der Bewältigung seiner Konflikte mit der EU, „das ist unsere Angelegenheit“. Er betonte, er sei in Washington, um „ein goldenes Zeitalter“ in den Beziehungen zwischen den USA und Ungarn einzuläuten. „Wir werden alle unsere Angelegenheiten“ in der EU regeln, sagte er.