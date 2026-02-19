Tests auf dem ungarischen Abschnitt der modernisierten Eisenbahnstrecke Budapest-Belgrad abgeschlossen

Die vom Ministerium für Bauwesen und Verkehr am Donnerstag bekannt gegebenen dynamischen Tests, die mit einem speziellen Messzug auf dem ungarischen Abschnitt der modernisierten Eisenbahnstrecke Budapest-Belgrad durchgeführt wurden, sind erfolgreich abgeschlossen worden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Tests wurden laut Angaben des Ministeriums vom 10. bis 18. Februar durchgeführt. Nach Abschluss der Modernisierungsarbeiten wird die Geschwindigkeit der Züge auf diesem Abschnitt 160 km/h erreichen.