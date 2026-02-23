Nézöpont-Institut misst überwältigende Zustimmung für die Anhebung des Mindestlohns

Eine vom Nézőpont-Institut durchgeführte Umfrage, die am Montag im öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender M1 vorgestellt wurde, hat gezeigt, dass es eine überwältigende Zustimmung für die Anhebung des Mindestlohns, die Befreiung von Müttern mit zwei oder mehr Kindern von der Einkommensteuer und die Verdopplung der Familiensteuerfreibeträge gibt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut der in Zusammenarbeit mit den öffentlich-rechtlichen Medien durchgeführten Umfrage befürworten drei Viertel der Bevölkerung die Maßnahmen, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit, sagte Nézőpont-Analyst Ákos Berzétei. Die Umfrage untersuchte die zu Beginn des Jahres und im letzten Jahr angekündigten sozialen Maßnahmen und konzentrierte sich dabei auf die 11-prozentige Erhöhung des Mindestlohns, die Verdopplung der Familienfreibeträge und die Steuerbefreiung für Mütter, sagte er. „Selbst drei Viertel der Wähler der ablehnendsten Oppositionspartei sagten, dass die Maßnahmen ihren Erwartungen entsprachen”, so Berzétei.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auf die Frage nach der Erhöhung des Mindestlohns gaben 76 Prozent der Befragten an, dass sie „eher gut” sei, was laut Berzétei auf eine fast landesweite Unterstützung der Maßnahme hindeutet. Er sagte, dass 73 Prozent der Befragten auch die Einkommensteuerbefreiung für Mütter mit zwei oder mehr Kindern als „eher gut“ bewerteten. Berzétei fügte hinzu, dass fast 80 Prozent der Befragten die Verdopplung der Familiensteuergutschrift als „eher gut“ bezeichneten, was seiner Meinung nach zeige, dass sich die Maßnahme positiv auf die Haushaltsbudgets auswirke.