Ungarn tritt der Europäischen Hotline für Opfer von Straftaten bei

Ungarn ist der Europäischen Hotline für Opfer von Straftaten beigetreten, die unter der Nummer 116-006 erreichbar ist, teilten Vertreter des Justizministeriums am Montag in Budapest mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Justizminister Bence Tuzson sagte, dass sich die Justiz in der Vergangenheit zwar auf die Ergreifung der Täter konzentriert habe, die Regierung jedoch „erkannt habe, dass dies nicht ausreicht, und ein System zur Unterstützung der Opfer eingeführt habe, damit Straftaten bestraft werden, aber auch den Opfern geholfen wird“. Während die Zahl der in Ungarn begangenen Straftaten in den letzten Jahren zurückgegangen sei, sei die Zahl derjenigen, die sich an Opferhilfezentren wenden, von rund 35.000 im Jahr 2024 auf ca. 45.000 im Jahr 2025 gestiegen, sagte Tuzson. „Das zeigt, dass das System funktioniert und die Menschen ihm vertrauen”, sagte er.

In Bezug auf Online-Betrug sagte Tuzson, dass solche Straftaten schwer aufzuklären seien. Die Regierung habe daher ein komplexes Gesetzespaket geschnürt, dank dessen bereits 3,8 Milliarden Forint (10 Millionen Euro) von Kriminellen zurückgewonnen worden seien, sagte er. Nóra Király, die Regierungsbeauftragte für Opferhilfezentren, sagte, dass es in Ungarn seit einem Jahrzehnt eine Opfer-Hotline unter der Nummer 06-80-225-225 gebe. Von nun an würden beide Nummern gleichzeitig funktionieren, fügte sie hinzu.