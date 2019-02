Budapest ist beste europäische Destination 2019

Budapest hat den Titel der besten europäischen Destination 2019 gewonnen, informierte die Tourismusorganisation European Best Destination (EBD) und Bürgermeister István Tarlós in einem Brief auf budapest.hu – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Mehr als eine halbe Million Reisende wählten zwischen dem 15. Januar und dem 5. Februar 2019 ihre Lieblingsziele in Europa, und Budapest belegte den ersten Platz. Kein anderer Gewinner erhielt so viele Stimmen aus dem Ausland wie Budapest, 77% der Stimmen kamen aus anderen Ländern, vor allem aus dem Vereinigten Königreich, den USA, Deutschland, Frankreich, Österreich und Italien. Budapest allein erhielt mehr Stimmen als Paris, Athen, London, Florenz und Genf zusammen.