Messe und Konferenz InnoElectro 2026 findet erneut in Budapest statt

Auch in diesem Jahr findet in Budapest die Ausstellung und Konferenz InnoElectro 2026 statt. Auf der vom 21. bis 23. April zum sechsten Mal stattfindenden Veranstaltung werden die neuesten Lösungen der Elektronikfertigung vorgestellt, teilte die Ungarische Elektrotechnische Gesellschaft (MELT), der Veranstalter der Ausstellung, gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mit.

Das Budapester Olympische Zentrum ist Schauplatz der Veranstaltung, die die wichtigsten Akteure der Branche zusammenbringt: Fast 80 Unternehmen präsentieren ihre Lösungen auf einer Ausstellungsfläche von rund 3700 Quadratmetern, während Dutzende von Referenten ihre Gedanken zu den wichtigsten Trends, die den Markt prägen, teilen. Die Veranstaltung der Ungarischen Elektrotechnischen Gesellschaft, die in der Regel mehrere Tausend Besucher anzieht, ist von regionaler Bedeutung. Unternehmen aus fast 30 Ländern sind auf der diesjährigen Veranstaltung vertreten. Das Programm umfasst ein breites Spektrum, das von Fertigungstechnologie über IoT, Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie sowie Cybersicherheit bis hin zu Löt- und Röntgentechnologien reicht, wobei die zunehmend wichtige Rolle der künstlichen Intelligenz besonders hervorgehoben wird, wie bekannt gegeben wurde.