Metrinox weiht Werk für intelligente Zähler ein

Metrinox hat in Szerencs (Nordostungarn) ein Werk eingeweiht, in dem künftig intelligente Gas- und Stromzähler hergestellt werden sollen, wie Regierungskommissar László György am Donnerstag gegenüber den öffentlich-rechtlichen Medien in Szerencs erklärte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Metrinox-CEO Zoltán Jászberényi sagte, dass das Werk derzeit 10 Mitarbeiter beschäftigt und bis Ende des Jahres auf 50 aufgestockt werden soll. In der ersten Phase werden sie die Überprüfung und Reparatur von Gaszählern für Privathaushalte durchführen, in der zweiten Phase planen sie, gemeinsam mit einem internationalen Partner einen intelligenten Gasmessdienst einzuführen. László György merkte an, dass 748 Unternehmen in der Region Szerencs-Tiszaújváros seit 2020 Entwicklungsgelder in Höhe von 38 Milliarden HUF erhalten hätten.