Bau einer neuen Dieselpipeline zwischen Ungarn und Serbien

Um das Erpressungspotenzial Brüssels und Kiews einzudämmen, wird nicht nur eine neue Ölpipeline, sondern auch eine neue Dieselpipeline zwischen Ungarn und Serbien gebaut, und die serbische Ölgesellschaft NIS wird im März rund 25.000 Tonnen Dieselkraftstoff nach Ungarn liefern, gab Péter Szijjártó, Minister für Außenwirtschaft und Außenpolitik, am Freitag in Belgrad bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut einer Mitteilung des Ministeriums für Außenwirtschaft und Außenpolitik betonte der Minister bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der serbischen Energieministerin Dubravka Dedovic, dass die letzten Wochen gezeigt hätten, dass einige Akteure in Mitteleuropa die Frage der Energieversorgung und der Energiesicherheit für politische Erpressungszwecke nutzen würden, da die Ukraine seit fast einem Monat die Öllieferungen nach Ungarn aus rein politischen Gründen nicht wieder aufgenommen hat. Er erinnerte daran, dass Ungarn und Serbien eine neue Ölpipeline bauen werden, um die Energieerpressungsmöglichkeiten Brüssels und Kiews so schnell wie möglich einzudämmen, und bekräftigte, dass die Vorbereitungen für den Bau beschleunigt werden. „In Ungarn haben wir die detaillierten technischen Vorstudien abgeschlossen. In Serbien wurde bereits die Ausschreibung für das öffentliche Beschaffungsverfahren veröffentlicht, sodass es durchaus realistisch ist, dass bis Ende nächsten Jahres eine neue Ölpipeline Serbien und Ungarn verbinden wird”, fuhr er fort.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Er betonte, dass der Bau der Ölpipeline in zwei Schritten erfolgen werde: „Wir bauen zwischen Százhalombatta und der ungarisch-serbischen Grenze, anschließend erhöhen wir die Kapazität des ungarischen Abschnitts der Druschba-Ölpipeline, und natürlich bauen die Serben ihren eigenen Abschnitt.“ Dann teilte er mit, dass man nun beschlossen habe, noch weiter zu gehen. „Wir sind bereit, neben der Ölpipeline noch eine weitere Leitung zu bauen. Es handelt sich um eine Ölproduktpipeline, die es uns ermöglicht, die für Kraftstoffe, Benzin und Diesel erforderlichen halbfertigen Ölprodukte so schnell wie möglich zwischen den beiden Ländern zu transportieren. Damit erhöhen wir die Sicherheit der Kraftstoff-, Diesel- und Benzinversorgung sowohl in Ungarn als auch in Serbien“, fügte er hinzu. „Dadurch werden die Öl-, Benzin- und Dieselmärkte der drei von Land umgebenen Länder Slowakei, Ungarn und Serbien koordiniert funktionieren, wodurch wir gegenüber Erpressungen wie im Fall der Ukraine viel widerstandsfähiger werden“, betonte er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Minister wies auch darauf hin, dass sich in schwierigen Situationen zeigt, auf wen man zählen kann. „Als unsere serbischen Freunde aufgrund der Sanktionen gegen NIS in eine schwierige Lage gerieten, hat MOL seine Kraftstoffexporte nach Serbien mehr als verdoppelt, damit es hier keine Versorgungsprobleme gab. Nun hat NIS angekündigt, dass es im März also in den nächsten Tagen bereit ist, 25.000 Tonnen Dieselkraftstoff nach Ungarn zu liefern, um damit die Versorgungssicherheit in Ungarn zu verbessern und gemeinsam das Ziel der Ukraine zu vereiteln, in Ungarn eine Ölversorgungskrise herbeizuführen und in die ungarischen Parlamentswahlen einzugreifen“, erklärte er. Er erklärte, dass sich die ukrainische Führung in den letzten Tagen mehrfach blamiert habe, denn zunächst habe das Netzbetreiberunternehmen MOL mitgeteilt, dass die Druschba-Pipeline in jeder Hinsicht für die Wiederaufnahme des Transits bereit sei, und dann hätten auch Mitglieder der Regierung in Kiew deutlich gemacht, dass sie keine ungarischen, slowakischen oder gar EU-Experten empfangen würden, um zu überprüfen, ob sie die Wahrheit sagen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Er wies darauf hin, dass die Situation zeige, dass es relativ einfach sei, Staaten ohne Zugang zum Meer mit Energielieferungen zu erpressen. Daher sei es das Ziel, das Erpressungspotenzial von Kiew und Brüssel einzudämmen, und eines der besten Mittel dafür sei der Kauf des serbischen Ölkonzerns NIS durch MOL. „Durch den Kauf des serbischen Ölkonzerns durch MOL, den Bau der ungarisch-serbischen Ölpipeline und die Bereitschaft zum Bau einer Ölproduktpipeline verschaffen wir uns für die nächsten Jahre Schutz vor Erpressungen wie denen der Ukraine“, betonte er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Die Verhandlungen kommen gut voran, MOL und der russische Eigentümer haben sich geeinigt. Die Gespräche mit der US-Regierung laufen weiter, damit die US-Sanktionsbehörde den Vertrag genehmigt. (…) Wir bereiten das zwischenstaatliche Abkommen zwischen Ungarn und Serbien über die Zusammenarbeit im Energiebereich vor, das ein sicheres Investitionsumfeld garantieren wird, damit die Raffinerien in Bratislava, Százhalombatta und Pančevo so koordiniert arbeiten können, dass die Widerstandsfähigkeit dieser drei Länder gegenüber Erpressungen ukrainischer Art erhöht wird“, fügte er hinzu. „Durch die Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Serbien wehren wir die Erpressungsversuche der Ukraine ab, durch die Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Serbien verhindern wir, dass die Ukrainer Probleme bei der Ölversorgung Ungarns verursachen“, stellte er klar. „Wir senden also die Botschaft an die Ukrainer, dass es sich nicht lohnt, sich mit den Serben oder den Ungarn anzulegen, denn wir sind keine Anfänger in diesem Geschäft, wir sind nicht erst heute Morgen um 6:20 Uhr hier angekommen, das heißt, es lohnt sich, sich mit anderen anzulegen, nicht mit uns“, fasste er zusammen.