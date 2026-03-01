Szijjártó: Ukraine begeht „doppeltes Verbrechen“ durch Blockade der Druschba-Pipeline

Die Ukraine begeht durch die Blockade der Druschba-Pipeline, Ungarns wichtigster Transportroute für Rohöl, ein „doppeltes Verbrechen“, erklärte Außenminister Péter Szijjártó am Samstag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„In einer Zeit, in der sich die Lieferwege drastisch ändern können, in der der globale Energiemarkt mit extremen Unsicherheiten konfrontiert ist und die Energiepreise unvorhersehbar sind, ist es ein doppeltes Verbrechen, einen für Ungarn so wichtigen Lieferweg zu blockieren“, sagte Szijjártó und verwies auf die Auswirkungen der sich verschlechternden Sicherheitslage im Nahen Osten auf die globalen Energiemärkte. Szijjártó erklärte auf einer Sitzung des Verteidigungsrates, dass Telefonate mit seinen Kollegen im Nahen Osten die Anzeichen für eine Eskalation in der Region bestätigt hätten.