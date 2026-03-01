Orbán: Wirtschaftsleistung von Komárom-Esztergom hat sich verdreifacht

In den letzten zehn Jahren hat sich die industrielle Leistung des Komitats Komárom-Esztergom verdreifacht, die Arbeitslosenquote ist von 4,8 Prozent auf 2,5 Prozent gesunken; wer arbeiten will, kann arbeiten, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán, Vorsitzender der Fidesz, am Samstag auf der Antikriegsversammlung der Digitalen Bürgerkreise in Esztergom – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Regierungschef betonte, dass die Regierung dreimal so viele Industriezentren aufbaut, was bedeutet, dass das Komitat Komárom-Esztergom zusammen mit Fejér und Győr-Moson-Sopron zu einem Industriegebiet umgestaltet wurde; das Komitat erwirtschaftete den dritthöchsten Industriewert des Landes. In dem Komitat wurden 146 Großinvestitionen getätigt, für die 160 Milliarden Forint an Fördermitteln bereitgestellt wurden, fügte er hinzu und erklärte, dass 13.500 Arbeitsplätze geschaffen und 24.000 während der Coronavirus-Pandemie gesichert worden seien. Laut Viktor Orbán gibt es insbesondere in linken liberalen Kreisen die Illusion, dass die Fabrikindustrie und die Arbeiter der Vergangenheit angehören, aber „es gibt keine Wirtschaft ohne Industrie, ohne Arbeiter, ohne Facharbeiter”, die mit ihrer Arbeit die Volkswirtschaft tragen. Er erklärte, dass die Industrie eine Zukunft habe und dass junge Menschen gut daran täten, wenn sie in möglichst großer Zahl gute Facharbeiter werden wollten.