Der heimische Biermarkt hat sich erheblich verändert

Ähnlich wie in Europa war auch der heimische Biermarkt im Jahr 2025 von strukturellen Veränderungen geprägt, teilten der Verband der ungarischen Bierhersteller und der Verband der Kleinbrauereien am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Im vergangenen Jahr ging der Umsatz zurück, wobei der Rückgang in der Premium-Kategorie am geringsten war, sodass der Anteil hochwertiger Biere im Jahresvergleich von 23 Prozent auf 25 Prozent stieg. Der Anteil alkoholfreier Biere lag dank der Einführung neuer Produkte bei über 7 Prozent.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die fünf größten ungarischen Hersteller produzierten 2025 4,7 Millionen Hektoliter Bier, 4,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Ihr Inlandsabsatz von knapp über 5 Millionen Hektolitern liegt um 9,3 Prozent unter dem Wert von 2024. Laut der Mitteilung handelt es sich um einen internationalen Rückgang: In Österreich sank beispielsweise die Produktion im letzten Jahr um 7,1 Prozent, in Deutschland ging der Verbrauch um 5,8 Prozent zurück.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Aufgrund des Rückgangs organisierten die ungarischen Hersteller eine gemeinsame Kampagne mit dem Titel „1 Magyar Sör” (1 ungarisches Bier), die die Vielfalt und Qualität der im Inland hergestellten Produkte hervorhebt. Der Kurzfilm, der das Herzstück der Initiative bildet, wurde auf sozialen Netzwerken veröffentlicht, heißt es in der Mitteilung.