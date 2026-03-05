JANAF reagiert auf Beschwerde von MOL

Das kroatische Unternehmen JANAF, Betreiber der Adria-Rohölpipeline, reagierte am späten Mittwoch in einer Erklärung auf eine formelle Beschwerde des ungarischen Öl- und Gasunternehmens MOL bei der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission, in der JANAF vorgeworfen wird, seine Monopolstellung zu missbrauchen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

MOL und seine slowakische Tochtergesellschaft Slovnaft argumentierten in der Beschwerde, dass JANAF die Lieferungen „hinauszögert”, indem es sich auf die Notwendigkeit beruft, die Rechtmäßigkeit des Transports von russischem Rohöl auf dem Seeweg zu prüfen, obwohl die MOL-Gruppe von den Sanktionen der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union ausgenommen ist. JANAF erklärte, dass es seine Dienstleistungen allen Nutzern „zu gleichen Bedingungen“ anbietet, und fügte hinzu, dass die Versorgung Ungarns und der Slowakei mit Rohöl „nicht gefährdet“ sei, wobei es auf die Ankunft von acht Abnehmern mit nicht-russischem Öl im Terminal Omisalj an der Adriaküste verwies. „Die Aussagen der MOL-Gruppe machen deutlich, dass es hier nicht um Energiesicherheit geht, sondern um den Versuch, kommerzielle Vorteile im Zusammenhang mit dem Import von sanktioniertem russischem Öl zu behalten”, erklärte JANAF.

„Die Energiesicherheit Kroatiens und der Europäischen Union darf nicht zu einer Geisel individueller Interessen werden, insbesondere wenn die Lieferung von nicht-russischem Öl reibungslos und in ausreichenden Mengen erfolgt”, fügten sie hinzu. JANAF erklärte, die bei der Generaldirektion Wettbewerb eingereichte Beschwerde sei Teil der „Verhandlungsstrategie und Drucktaktik“ von MOL und Slovnaft. „JANAF wird weiterhin die Energiesicherheit Mittel- und Südosteuropas gewährleisten … einschließlich des Transports von nicht-russischem Öl zu Raffinerien in der Slowakei und Ungarn in Mengen, die ausreichen, um deren gesamten Jahresbedarf zu decken“, fügte das Unternehmen hinzu.