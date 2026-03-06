Szijjártó: Bayer Construct Zrt. schafft zweihundert neue Arbeitsplätze in Sóskút

Die jüngste Investition des ungarischen Unternehmens Bayer Construct Zrt. schafft zweihundert neue Arbeitsplätze in Sóskút, was die Bauindustrie, einen wichtigen Pfeiler der ungarischen Wirtschaft, weiter stärkt, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Freitag in der Gemeinde, wie das Ministerium mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Gesamtwert der Projekte beläuft sich auf fast 12 Milliarden Forint, wozu die Regierung 5,5 Milliarden Forint an Fördermitteln beisteuert und so zur Schaffung von zweihundert neuen Arbeitsplätzen beiträgt. Als Ergebnis dieser Großinvestition entsteht hier in Sóskút derzeit eine 12.000 Quadratmeter große Fabrik zur Montage von Badezimmern, und das Unternehmen errichtet darüber hinaus eine Fabrik zur Vorfertigung von Stahlbeton, eine Tischlerei und eine Schlosserei. Darüber hinaus garantiert es durch Investitionen in erneuerbare Energien, dass es einerseits verantwortungsbewusst wächst und sich andererseits vor den eskalierenden, unvernünftigen Preisänderungen auf dem Energiemarkt schützt.

Er erklärte, dass das ungarische Unternehmen mittlerweile zu einem der führenden Bau- und Immobilienentwicklungskonglomerate in Mitteleuropa und sogar auf dem gesamten Kontinent geworden ist, das die gesamte Wertschöpfungskette von Anfang bis Ende abdecken kann. Er wies auch darauf hin, dass durch die Investition die Möglichkeit entsteht, monatlich etwa 250 bis 300 komplette Badezimmer herzustellen, was bedeutet, dass mindestens ebenso viele fertige Wohnungen gebaut werden können. Er betonte, dass es ein wichtiges Ziel der Regierung sei, die Wettbewerbsfähigkeit der ungarischen Bauindustrie zu verbessern und möglichst viele hochwertige Baumaterialien aus heimischen Rohstoffen und aus heimischer Produktion verfügbar zu machen. „Die ungarische Bauindustrie ist ein wichtiger Pfeiler der ungarischen Wirtschaft, 350.000 Menschen sind in ihr beschäftigt, und im vergangenen Jahr konnte dieser Sektor einen Produktionswert von 8400 Milliarden Forint erzielen”, betonte er. Er wies auch darauf hin, dass die Investition die Wirtschaftskraft des Komitats Pest weiter stärken werde, nachdem die Industrieproduktion hier in den letzten zehn Jahren um das Zweieinhalbfache auf 6300 Milliarden Forint im letzten Jahr gestiegen sei, während die Arbeitslosigkeit um die Hälfte zurückgegangen sei.