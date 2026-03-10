Szijjártó: Fast 1.000 Menschen aus dem Nahen Osten zurückgeholt

Die Rückholflüge der Regierung haben bereits 989 Menschen, darunter 892 Ungarn, aus dem Nahen Osten nach Ungarn gebracht, und weitere Flüge werden diese Woche bei Bedarf durchgeführt, sagte Außenminister Péter Szijjártó – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Kämpfe im Nahen Osten sind nach wie vor intensiv, da der Iran weiterhin Raketenangriffe auf arabische Länder fliegt, sodass die Nutzung des Luftraums weiterhin eingeschränkt ist, so Szijjártó laut einer Erklärung des Ministeriums. Flydubai und Emirates bieten derzeit einen Flug pro Tag von Dubai nach Budapest an, sodass auch Ungarn, die dort gestrandet sind, die Möglichkeit haben, mit Linienflügen nach Hause zu reisen, so Szijjártó. „Die letzten beiden Rückführungsflüge sind heute früh aus Maskat mit 180 Passagieren an Bord gelandet. Heute wird es einen weiteren Rückführungsflug geben, direkt aus Dubai“, fügte er hinzu. „Wir haben ein Flugzeug von Flydubai gechartert, das 166 Passagiere nach Ungarn bringen wird, und später in dieser Woche werden wir den in Dubai gestrandeten Ungarn erneut anbieten, dass wir sie mit einem organisierten Bus nach Maskat, der Hauptstadt des Oman, bringen und von dort aus mit einem Rückholflug nach Hause fliegen können“, sagte Szijjártó. „Wir werden auf jeden Fall einen solchen Flug durchführen, und wenn nötig, werden wir im Laufe dieser Woche weitere Rückführungsflüge schicken.“