Die Gaslieferungen nach Ungarn werden trotz der Angriffe der Ukraine auf die TurkStream-Pipeline weiterlaufen, erklärten Außenminister Péter Szijjártó und Gergely Gulyás, Leiter des Amtes des Ministerpräsidenten, am Samstag auf der CPAC-Ungarn-Konferenz in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Gulyás sagte, sollte die TurkStream-Pipeline, über die Ungarn sein Gas aus Russland bezieht, auf türkischem Gebiet angegriffen werden, würde dies als Angriff auf ein NATO-Mitglied angesehen werden. Szijjártó warnte, dass die Ukraine die TurkStream-Pipeline in den kommenden Wochen „mit voller Wucht“ angreifen werde, fügte jedoch hinzu, dass sich alle Länder, durch die die Pipeline verläuft, darauf vorbereiten, die kritische Infrastruktur zu schützen. In Bezug auf die Sperrung der Druschba-Pipeline durch die Ukraine, über die Ungarn sein russisches Rohöl bezieht, sagte Szijjártó, den Ukrainern werde „das Geld früher ausgehen als uns das Öl“. Nachdem die Regierungskoalition am 12. April die Wahlen in Ungarn gewonnen habe, würden die Ukrainer gezwungen sein, die Lieferungen über die Druschba wieder aufzunehmen, fügte er hinzu. Gulyás sagte, Ungarn verfüge noch über fast 80 Prozent seiner strategischen Rohölreserven und über 95 Prozent seiner Kraftstoffreserven.

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Szijjártó sagte, der Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union würde ganz Europa „Krieg statt Frieden“ bringen. „In einem Friedensvertrag ist kein Platz für eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine“, fügte er hinzu. Er fügte hinzu, dass Europa auf eine Energiekrise zusteuere, da die Rohöllieferungen aus arabischen Ländern durch den Konflikt im Nahen Osten beeinträchtigt seien und die russischen Rohölimporte aufgrund einer „dummer ideologischen Entscheidung“ eingestellt worden seien. Szijjártó warnte, dass sich die Strom- und Gasrechnungen ungarischer Haushalte verdreifachen würden, sollte Brüssel dem Land auf unbestimmte Zeit den Zugang zu billigem russischem Öl und Gas verwehren. „Solange es in Ungarn eine souveräne, patriotische Regierung gibt, werden wir für unser billiges Öl und Gas kämpfen“, fügte er hinzu.