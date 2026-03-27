Veranstaltungsreihe zur Förderung des Fischkonsums

In Kiskőrös startet am Samstag die diesjährige Veranstaltungsreihe des Agrarmarketingzentrums (AMC) zur Förderung des Fischkonsums – teilte das AMC am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die „Kapj rá!“-Roadshow erwartet Interessierte auf der das ganze Wochenende über stattfindenden Agrar- und Gastronomiemesse zwischen Donau und Theiß mit Programmen für Kinder und Erwachsene sowie Verkostungen von Fischfilets. Die aus acht Stationen bestehende Kampagne wird im Frühjahr und Sommer auch andere Teile des Landes erreichen, darunter die Region um den Balaton und Pannonhalma – hieß es. Die Organisatoren hoffen, dass sich durch ihre Initiative die Einstellung der Verbraucher ändert und Fisch zu einem festen Bestandteil der Ernährung wird, statt nur ein Lebensmittel zu sein, das mit einmaligen Anlässen oder festlichen Ereignissen verbunden ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In Ungarn gibt es Fischzuchtbetriebe auf einer Fläche von rund 26.000 Hektar, was sicherstellt, dass auch weniger gesunde, täglich verzehrte Gerichte durch Fischgerichte ersetzt werden können – fügten sie hinzu. Die mit EU- und Haushaltsmitteln kofinanzierte Programmreihe erreicht die Verbraucher neben den traditionellen Medienauftritten auch über soziale Medien und gastronomische Kooperationen. Weitere Veranstaltungen werden auf der „Kapj rá!“-Community-Seite angekündigt – heißt es in der Mitteilung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren