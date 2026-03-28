Halms Hungary baut Automobilwerk in Miskolc

Der chinesische Automobilzulieferer Halms Hungary wird in Miskolc (Nordungarn) ein Werk im Wert von 80 Milliarden HUF errichten und damit 1.000 Arbeitsplätze schaffen, teilte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Werk wird Aluminiumkomponenten an BMW, Volvo, Tesla und Jaguar liefern. Es werde ausschließlich recyceltes Aluminium verwenden, um jährlich fast 2 Millionen Teile zu produzieren, so der Minister. Er begrüßte zudem die Beteiligung von Halms Hungary an der Ausbildung in der Automobilindustrie in Zusammenarbeit mit der Universität Miskolc. Szijjártó merkte an, dass Ungarn eines der drei Länder weltweit sei, in denen alle drei großen deutschen Automobilhersteller Fabriken unterhielten. Im vergangenen Jahr flossen mehr als 30 Prozent der chinesischen Investitionen in Europa nach Ungarn. Im vergangenen Jahr stammten zum dritten Mal in Folge die meisten Auslandsinvestitionen in Ungarn aus China, fügte er hinzu.