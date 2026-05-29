Umsatz der 4iG-Gruppe steigt im ersten Quartal um 18 Prozent

Der Nettoumsatz des börsennotierten Unternehmens 4iG stieg um 18,4 Prozent auf 203 Mrd. HUF, wie der Konzern am Freitag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Das Telekommunikationsgeschäft von 4iG erwirtschaftete 75 % des Umsatzes, während der IT-Bereich 14 % ausmachte. Der Bereich Raumfahrt und Verteidigung trug 11 % bei. Der Inlandsumsatz machte 90 % des Gesamtumsatzes aus, während der Umsatz in Albanien 7 % und der Umsatz in Montenegro 3 % ausmachten. Das EBITDA stieg im Berichtszeitraum um 15,3 % auf 69 Mrd. HUF. Der Verlust nach Steuern belief sich auf 1,7 Mrd. HUF. Die Kaufpreisallokation im Zusammenhang mit der Übernahme von Tochtergesellschaften wirkte sich mit 5,3 Mrd. HUF negativ auf das Ergebnis aus, während der nicht realisierte Wechselkursverlust einen zusätzlichen negativen Effekt von 2,2 Mrd. HUF hatte. Nach Eliminierung dieser Posten belief sich der bereinigte Gewinn für den Berichtszeitraum auf 5,9 Mrd. HUF.