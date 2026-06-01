Praktiker-Umsatz steigt 2025 um 12 Prozent

Der Nettoumsatz der Baumarktkette Praktiker stieg 2025 um 12 % auf 98,5 Mrd. HUF, teilte das ungarische Unternehmen am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Sanitärartikel waren 2025 der Verkaufsschlager. An zweiter Stelle standen Gartenprodukte, gefolgt von allgemeinen Baumaterialien, Fliesen und Beleuchtungsprodukten. Der Marktanteil von Praktiker am lokalen Baumarkt stieg von 31,8 % auf 33,7 %. Das EBITDA stieg um 34 % auf 3,7 Mrd. HUF. Die Investitionsausgaben (CAPEX) von Praktiker beliefen sich auf fast 3,7 Mrd. HUF. Praktiker eröffnete im Jahr 2025 zwei weitere Filialen, womit sich die Gesamtzahl auf 23 erhöhte. Ungarische Unternehmen machen 80 % der Lieferanten von Praktiker aus. Praktiker gehört zur ungarischen Wallis-Gruppe.