Ministerium kündigt nächste Förderrunde für Gigabit-Internetinfrastruktur an

Die nächste Förderrunde zur Unterstützung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen wird in Kürze starten, teilte das Energieministerium am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Anträge auf die Fördermittel in Höhe von 12,4 Mrd. HUF werden zwischen dem 17. April und dem 15. Mai entgegengenommen, teilte das Ministerium mit. In den ersten beiden Förderrunden für die Gigabit-Infrastruktur wurden 81,6 Mrd. HUF bewilligt. Die geförderten Projekte müssen bis Ende 2028 abgeschlossen sein. Projekte, die in der dritten Runde gefördert werden, müssen bis zum Sommer 2029 abgeschlossen sein.