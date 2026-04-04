Auch inmitten des ukrainischen Ölembargos und des Iran-Konflikts gibt die Regierung dem Druck aus Brüssel nicht nach und schützt Familien, Unternehmen, Landwirte und Spediteure vor den steigenden Kraftstoffpreisen – teilte das Wirtschaftsministerium am Samstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Es wurden geschützte Kraftstoffpreise eingeführt: Benzin kostet 595 Forint pro Liter, Diesel 615 Forint pro Liter. Dank dieser Maßnahmen konnten die Ungarn wieder günstiger tanken als die Bewohner der Nachbarländer, und dank der Preisbindung gehören die ungarischen Kraftstoffpreise sogar zu den niedrigsten in Europa – heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. „Brüssel und die mit ihnen unter einer Decke steckende Tisza-Partei würden die geschützten Kraftstoffpreise abschaffen; entgegen ihrem durchgesickerten Plan und dem Mahnschreiben der Kommission hält Ungarn am geschützten Preis fest, und dieser wird weiterhin nur für ungarische Familien, ungarische Unternehmen und ungarische Landwirte verfügbar sein“, schrieben sie.

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Sie fügten hinzu: „Solange die Regierung die ungarischen Interessen schützt, drängt Tisza – im Einklang mit den Erwartungen Brüssels und Kiews – auf eine sofortige Abkehr von billiger russischer Energie, was zu Kraftstoffpreisen von über tausend Forint führen und auch die Senkung der Nebenkosten gefährden würde.“

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Ihren Angaben zufolge lag der monatliche Durchschnittspreis für Benzin mit 95 Oktan in Ungarn bei 595 Forint, was 30 Forint unter dem in den Nachbarländern gemessenen Durchschnittspreis von 625 Forint liegt. Bei Dieselkraftstoff lag der monatliche Durchschnittspreis in Ungarn bei 628 Forint, was 46 Forint unter dem Durchschnittspreis von 674 Forint in den Nachbarländern lag.