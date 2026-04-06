Szijjártó: „Ungarn weist den jüngsten Angriff auf seine Souveränität zurück“

Ungarn „weist den jüngsten Angriff auf seine Souveränität auf das Schärfste zurück“, nachdem in Serbien in der Nähe der TurkStream-Gaspipeline Sprengstoff gefunden wurde, der geeignet ist, diese zu sprengen, erklärte der Außenminister am Sonntag und fügte hinzu, dass „ein Angriff auf unsere Energieversorgung nur als Angriff auf unsere Souveränität verstanden werden kann“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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„Heute ist Ostersonntag. Wenn es einen Tag gibt, an dem es um Frieden und Ruhe gehen sollte, dann ist es dieser Tag“, sagte Péter Szijjártó laut einer Erklärung des Ministeriums. „Doch wir haben kürzlich einen Bericht von unseren serbischen Freunden erhalten, dass jemand versucht hat, die TurkStream-Pipeline in Serbien zu sprengen.“ „Dies ist die Pipeline, die Ungarns sichere Erdgasversorgung garantiert“, sagte der Minister. „Wir haben in den letzten Tagen und Wochen alles gesehen: Die Ukraine hat eine Ölblockade gegen uns inszeniert, versucht, eine totale Energieblockade zu verhängen, indem sie die TurkStream-Pipeline in Russland mit Dutzenden von Drohnen angegriffen hat, und nun wurden von unseren serbischen Kollegen direkt neben der Pipeline Sprengstoffe gefunden, mit denen man sie in die Luft sprengen könnte.“

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Szijjártó gelobte, Ungarns Energieversorgung gemeinsam mit Serbien zu verteidigen, und weigerte sich, zum Kauf teurerer, weniger sicherer Energie gezwungen zu werden. Er sagte, sollte die TurkStream-Pipeline ausfallen, würden die Gaspreise in die Höhe schnellen und das System der regulierten Versorgungspreise beenden. „Aber solange wir hier sind, solange Ungarn eine patriotische, souveräne Regierung hat, werden wir uns selbst, unsere Energiesicherheit und unsere Versorgungszuschüsse schützen“, sagte Szijjártó. „Wir werden nicht zulassen, dass die Ungarn gezwungen werden, das Dreifache dessen zu zahlen, was sie derzeit für Versorgungsleistungen bezahlen.“