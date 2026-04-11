MOL-Aktionäre stimmen einer Dividende in Höhe von 241 Mrd. HUF zu

Die Aktionäre des Öl- und Gasunternehmens MOL haben auf der Hauptversammlung am Freitag einem Vorschlag zugestimmt, eine Dividende in Höhe von 241,2 Mrd. HUF auf den Gewinn des Jahres 2025 auszuschütten, wie aus den Beschlüssen der Hauptversammlung hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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In einer Pressemitteilung teilte MOL mit, dass die Dividende bei fast 300 HUF pro Aktie liegen werde, einschließlich einer Basisdividende von rund 180 HUF und einer Sonderdividende von etwa 120 HUF. MOL erzielte im Berichtsjahr einen konsolidierten Nettogewinn von 339,9 Mrd. HUF.