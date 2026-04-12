Orbán: „Ich bin gekommen, um zu gewinnen“

„Ich bin gekommen, um zu gewinnen“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán, Vorsitzender der Regierungspartei Fidesz, gegenüber Reportern, nachdem er am Sonntag um 8.30 Uhr im zwölften Bezirk von Budapest seine Stimme bei den ungarischen Parlamentswahlen abgegeben hatte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der Ministerpräsident zeigte sich erfreut über die hohe Wahlbeteiligung und fügte hinzu, dass diese seiner Partei stets zugutegekommen sei. „Je mehr wir sind, desto besser“, sagte er. Orbán ermutigte alle Wähler, an der Wahl teilzunehmen, und erklärte: „Wahlen sind ein Fest der Demokratie“.