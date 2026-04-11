Präsident: Freie Wahlen „Säule der Demokratie“

Das Recht auf freie Wahlen sei „eine der Säulen der Demokratie“, erklärte Präsident Tamás Sulyok am Freitag auf Facebook und rief die Wähler dazu auf, an den bevorstehenden Wahlen teilzunehmen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Sulyok wies darauf hin, dass die Parlamentswahlen in Ungarn am Sonntag, dem 12. April, stattfinden würden und die Bürger ihre Stimme zwischen 6 Uhr morgens und 19 Uhr abgeben könnten. Briefwahlstimmen müssten bis Sonntag um 19 Uhr eingegangen sein, fügte er hinzu. Der Präsident bezeichnete die Wahl als „direkten Ausdruck der Volkssouveränität, durch den die Wähler als Quelle der öffentlichen Gewalt eine Entscheidung über die Regierung Ungarns treffen und den Abgeordneten die Befugnis zur Ausübung dieser Gewalten übertragen können“. Die Wahl sei seit 36 Jahren „ein Fest der Unabhängigkeit und der Demokratie“, fügte Sulyok hinzu. Der Präsident ermutigte die Wähler, an die Urnen zu gehen und „eine gemeinsame Entscheidung … über die Zukunft Ungarns zu treffen“. „Denken Sie daran, dass wir derselben Nation angehören und viel mehr gemeinsam haben als Dinge, die uns trennen könnten“, fügte er hinzu.