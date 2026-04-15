Magyar: Es müssen die Voraussetzungen für unabhängige, objektive und unparteiische Medien geschaffen werden

Die Voraussetzungen für unabhängige, objektive und unparteiische Medien müssen gemeinsam mit den anderen Parlamentsparteien und anderen Berufsverbänden geschaffen werden, erklärte Péter Magyar, Vorsitzender der siegreichen Tisza-Partei und designierter Ministerpräsident, am Mittwoch gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Magyar sagte, sein letzter Besuch im Studio des öffentlich-rechtlichen Fernsehens sei im September 2024 gewesen, da er bis Januar 2026 weder eingeladen worden sei noch Zutritt erhalten habe. Er erklärte jedoch, er sei persönlich nicht beleidigt darüber, dass er, seine Familie, seine nahen Verwandten und Zivilisten auf M1 „morgens, mittags und abends“ „verleumdet“ würden. Er sagte, einer der Punkte im Wahlprogramm der Tisza-Partei sei, dass „diese Lügenfabrik nach der Bildung der Tisza-Regierung ein Ende finden wird … wir werden diesen lügnerischen Nachrichtendienst sofort einstellen“.

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Er sagte auch, dass Hunderttausende Ungarn keine gesunden Lebensmittel auf dem Tisch hätten, und während 160 Milliarden Forint „jedes Jahr durch überteuerte Verträge und Lügen verbrannt“ würden, „sterben 200-300 unserer Mitbürger, erfrieren in ihren eigenen Wohnungen, in ihren eigenen Häusern im Winter“. Er sagte, dass er und die Tisza-Regierung jeden Tag daran arbeiten würden, Ordnung, Frieden und Sicherheit im Land zu gewährleisten. Er fügte hinzu, dass er „sehr erfreut“ sei, dass das ungarische Volk ihm die Gelegenheit gegeben habe, den Fidesz-Wählern und ihren Landsleuten, die „die Propaganda verfolgen“, zu beweisen, dass „kein Wort der hier vorgebrachten Anschuldigungen wahr ist“.