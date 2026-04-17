Kopint-Tárki prognostiziert für 2026 ein BIP-Wachstum von 2 Prozent

Das Wirtschaftsforschungsinstitut Kopint-Tárki geht davon aus, dass das BIP in diesem Jahr um 2 % wachsen könnte, wie die Institutsleiterin Éva Palócz am Freitag erklärte. Das Institut rechnet für 2026 mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 3,5 % – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Palócz sagte, dass sich die Prognosen aufgrund der sich ändernden Umstände schwierig gestalten, die Reaktion der Finanzmärkte auf den Regierungswechsel in Ungarn jedoch als positives Zeichen gewertet werden könne. Auf der Grundlage der diesjährigen Daten gebe es noch keine Anzeichen für eine deutliche Erholung. Sie merkte an, dass es auch schwierig sei, internationale Entwicklungen vorherzusagen, die Aussichten jedoch sowohl auf europäischer als auch auf globaler Ebene weniger günstig seien als im letzten Jahr, während die Inflationsrisiken zunähmen.