Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn wegen Obergrenzen für Kraftstoffpreise eingeleitet

Die Europäische Kommission hat am Mittwoch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn wegen diskriminierender Kraftstoffpreise für im Ausland zugelassene Fahrzeuge eingeleitet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Anfang März hatte die ungarische Regierung Obergrenzen für Kraftstoffpreise für in Ungarn zugelassene Fahrzeuge eingeführt, um die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten und der Stilllegung der Druschba-Pipeline, über die Ungarn sein russisches Rohöl bezieht, auf die Märkte abzumildern. In der Ankündigung ihrer Entscheidung, Ungarn ein Aufforderungsschreiben zu übermitteln, das den Beginn eines Vertragsverletzungsverfahrens markiert, erklärte die Europäische Kommission, die Maßnahme verstoße gegen die Vorschriften der Europäischen Union über den freien Waren-, Dienstleistungs- und Straßenverkehr sowie über die Niederlassungsfreiheit und die Freizügigkeit von Arbeitnehmern und deren Gleichbehandlung. Die Preisobergrenzen in Ungarn liegen bei 595 HUF/Liter für Benzin und 615 HUF/Liter für Diesel. Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen zahlen derzeit Marktpreise von rund 667 HUF/Liter für Benzin und 697 HUF/Liter für Diesel.