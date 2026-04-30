Staat beauftragt MÁV mit dem Rückkauf eines Reparaturwerks für Schienenfahrzeuge

Der ungarische Staat hat die MÁV-Gruppe mit dem Rückkauf eines Reparaturwerks für Schienenfahrzeuge in Dunakeszi am Rande der Hauptstadt beauftragt, teilte die MÁV am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Das Reparaturwerk war zuvor privatisiert worden, und das Unternehmen, dem es gehört, ist in Konkurs gegangen. Die MÁV-Gruppe erklärte, sie werde das Reparaturwerk mit von der Regierung bereitgestellten Haushaltsmitteln erwerben. Alle durch den Erwerb entstehenden Kosten würden ebenfalls aus dem zentralen Haushalt gedeckt, fügte sie hinzu. Die Insolvenz des Eigentümers der Reparaturbasis, die den Schienenfuhrpark der MÁV wartet, habe es schwierig gemacht, die Flottenzahlen im Einklang mit dem Fahrplan aufrechtzuerhalten, erklärte das Unternehmen. Der Betrieb ohne eine eigene Reparaturbasis für Schienenfahrzeuge sei „ein unkontrollierbares Risiko“, so die MÁV, die hinzufügte, dass die Privatisierung des Eigentümers der Basis „ein Fehler“ gewesen sei.