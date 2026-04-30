Umsatz von Nestlé Hungária steigt 2025 um 12 Prozent

Der Umsatz von Nestlé Hungária stieg 2025 um 12 % auf 349 Mrd. HUF, wie aus einem Jahresbericht hervorgeht, der auf der Website der Budapester Börse veröffentlicht wurde, an der die Unternehmensanleihen des Unternehmens notiert sind – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Auf die Exporte entfielen fast 80 Mrd. HUF des Gesamtumsatzes.