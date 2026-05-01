Baán tritt wegen 17-Milliarden-Forint-Skandal aus dem Aufsichtsrat des Nationalen Kulturfonds zurück

László Baán, Generaldirektor des Museums der Schönen Künste, ist nach einem 17-Milliarden-Forint-Förderungsskandal aus dem Aufsichtsrat des Nationalen Kulturfonds (NKA) zurückgetreten, wie er am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI bestätigte.

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Über den Rücktritt berichtete zuerst Index.hu, das ein Schreiben von Baán erhalten hatte. In dem Schreiben erklärte Baán, dass der scheidende Minister für Kultur und Innovation, Balázs Hankó, schriftlich eingeräumt habe, dass zahlreiche hochdotierte Förderungen nicht mit den Kernzielen oder dem Geist des NKA im Einklang stünden. Baán schrieb, dass die Mitglieder des NKA-Aufsichtsrats auf der Sitzung am 23. April Berichte über die Arbeit der Fachgremien für 2025 geprüft hätten, die die NKA-Anträge bewerten. „Alle Fachgremien waren vertreten – mit Ausnahme des Temporären Kollegiums für herausragende Kulturprogramme (KKPIK), das in seinem schriftlichen Jahresbericht nur zwei Programmgruppen hervorhob: jene im Zusammenhang mit dem Jókai-Gedenkjahr und dem Márai-Jubiläum“, merkte er an. „Nachfolgende Presseberichte zeigten, dass der Bericht des KKPIK nicht das gesamte Spektrum seiner Förderentscheidungen abdeckte und dem Vorstand somit ein ernsthaft unvollständiges und irreführendes Bild seiner jährlichen Arbeit vermittelte“, sagte Baán. Er fügte hinzu, dass er am 24. April den Vizepräsidenten des NKA offiziell aufgefordert habe, dem Vorstand einen Antrag vorzulegen, die Genehmigung des KKPIK-Berichts rückwirkend zu widerrufen und bis zum 27. April um 12 Uhr eine ergänzende Abrechnung zu verlangen. Der Vizepräsident habe daraufhin die Abstimmung eingeleitet. Baán betonte, dass die Liste der vom KKPIK genehmigten Förderungen, darunter mehrere hochdotierte Förderungen, die nicht mit den Zielen des NKA vereinbar seien, inzwischen auf der Website des NKA veröffentlicht worden sei. „Obwohl der KKPIK alle seine Entscheidungen völlig unabhängig vom NKA-Vorstand getroffen hat – und der Vorstand nicht einmal darüber informiert wurde –, bedeutet die daraus resultierende Situation, dass ich die Verantwortung für die Arbeit des Vorstands nicht länger übernehmen kann. Daher trete ich mit sofortiger Wirkung von meiner Mitgliedschaft im Vorstand zurück“, schrieb er.

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Wie Index.hu bereits berichtete, war Balázs Bús, der Vizepräsident des NKA, bereits am 15. April zurückgetreten, wobei sein Rücktritt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 30 Tage später wirksam wurde. Auf der außerordentlichen Vorstandssitzung wurde zudem beschlossen, dass das KKPIK von allen Förderungsempfängern, die sie in den Jahren 2025–2026 unterstützt hatte, vorläufige fachliche und finanzielle Berichte einfordern werde. Mehrere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben sich zu dem Skandal geäußert, darunter István Márta, Erkel-Ferenc-Preisträger und Gründer des Tal der Künste, der sagte, der Ungarische Festivalverband sei von den Ereignissen schockiert. Balázs Weyer, Präsident von Zene Magyarország, erklärte: „Dies ist kein Problem des NKA – es ist ein Problem von Hankó.“