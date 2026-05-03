Kapitány: Ankurbelung des Wirtschaftswachstums ist eine tragende Säule beim Aufbau eines funktionierenden Ungarns

Der designierte Minister für Wirtschaft und Energie erklärte am Samstag in einem auf Facebook veröffentlichten Video, die Ankurbelung des Wirtschaftswachstums sei eine der wichtigsten Säulen beim Aufbau eines funktionierenden Ungarns – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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István Kapitány sagte, die Steuerung einer Wirtschaft sei eher mit dem Steuern eines Mutterschiffs als mit dem eines Segelboots vergleichbar. „Wir können nicht versprechen, alle Fehler in hundert Tagen zu korrigieren, aber wir können versprechen, dass wir das Schiff in den ersten drei Monaten in die richtige Richtung steuern werden, was die meisten Menschen bereits spüren werden“, fügte er hinzu. In einigen Punkten werde es in den ersten Monaten spektakuläre Ergebnisse geben, während die Regierung in anderen Bereichen erst die ersten Schritte unternehmen könne, sagte er. „Eines kann ich garantieren: Alles wird transparent sein, und wir werden alles ordnungsgemäß erklären“, sagte Kapitány.

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Die Regierung werde dem Thema Korruption besondere Aufmerksamkeit widmen, sagte er. Ungerechtfertigte, überteuerte Zahlungen würden sofort gestoppt, während gleichzeitig ein Rahmen für die effiziente Verwendung von Mitteln entwickelt werde. „Wir werden die gesetzlichen Regelungen für Gastarbeiter überprüfen, die Einreise von Gastarbeitern ab dem 1. Juni aussetzen, die Rahmenbedingungen für Subventionen an in Ungarn tätige multinationale Unternehmen überprüfen und eine neue Zusammenarbeit aufbauen, die den ungarischen Bürgern, dem Staat und den großen Arbeitgebern gleichermaßen zugutekommt“, fügte der designierte Minister hinzu. Er sprach auch über die Entwicklung neuer Instrumente zur Wirtschaftsförderung, die einheimischen kleinen und mittleren Unternehmen helfen sollen, sowie über den Abbau unnötiger Bürokratie.