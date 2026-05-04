Ungarns PMI steigt im April leicht auf 50,5

Der saisonbereinigte Einkaufsmanagerindex (PMI) Ungarns lag im April bei 50,5 Punkten und stieg damit gegenüber den 50,3 Punkten des Vormonats leicht an, wie der ungarische Verband für Logistik, Einkauf und Bestandsmanagement (Halpim) am Montag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der PMI blieb über der 50-Punkte-Schwelle und signalisierte damit eine Expansion im verarbeitenden Gewerbe. Unter den PMI-Teilindizes stieg der Index für Auftragseingänge um 2,7 Prozentpunkte und zeigte weiterhin Wachstum. Der Index für das Produktionsvolumen stieg um 1,1 Prozentpunkte und wies eine Expansion auf. Der Beschäftigungsindex fiel um 2,6 Punkte und lag unter der 50-Punkte-Schwelle. Der Index für Lieferzeiten sank um 1,9 Punkte und lag unter der 50-Punkte-Marke. Der Index für eingekaufte Lagerbestände stieg um 0,5 Punkte und zeigte eine Expansion.