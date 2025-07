Seismologisches Observatorium: Im Juni wurden 132 Erdbewegungen im Karpatenbecken registriert

Im Juni wurden im Karpatenbecken 132 Erdbewegungen vom seismologischen Observatorium Kövesligethy Radó des Forschungsinstituts für Geophysik und Weltraumwissenschaften HUN-REN registriert – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Einrichtung schrieb am Donnerstag auf ihrer Facebook-Seite: Im Juni wurden in der Karpaten-Pannonischen Region 16 Erdbeben natürlichen Ursprungs und 116 Sprengungen in Bergwerken registriert. Sie fügten hinzu, dass es in diesem Monat zu einem Erdbeben gekommen sei, das von der Bevölkerung wahrgenommen wurde und vor allem in Győr zu spüren war, und zwar am Abend des 24. Juni. Das seismologische Observatorium hatte zuvor mitgeteilt, dass dieses Beben eine Stärke von 2,5 auf der Richterskala hatte.