Regierungssprecherin: Daten zu Krankenhausinfektionen werden veröffentlicht

Die Regierung hat beschlossen, die Daten zu Krankenhausinfektionen zu veröffentlichen – teilte Regierungssprecherin Anita Köböl am Mittwoch in Budapest mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Regierungssprecherin berichtete auf einer Pressekonferenz zu den Beschlüssen der Regierungssitzung vom Dienstag, dass Gesundheitsminister Zsolt Hegedűs beauftragt wurde, bis zum 30. Juni ein Überwachungssystem zu entwickeln und auf dieser Grundlage bis zum 1. September die Veröffentlichung der Infektionsdaten zu ermöglichen. „Jeder sieht, dass sowohl die offiziellen Daten als auch internationale Erhebungen zeigen, dass das Problem in Ungarn seit Jahren gravierend ist, und wir sehen und spüren sehr wohl, dass es erhebliche Abweichungen zwischen den inländischen und den internationalen Daten gibt. Daraus lässt sich vermuten, dass die tatsächliche Fallzahl deutlich höher sein könnte, als der Regierung bisher bekannt war“, sagte Anita Köböl.