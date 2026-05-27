Österreichisch-ungarischer Ausschuss zur Asbestverseuchung eingerichtet

Der österreichisch-ungarische interministerielle Ausschuss zur Asbestverseuchung in Ungarn wurde eingerichtet – teilte Regierungssprecherin Anita Köböl am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Bei der Pressekonferenz der Regierungssprecherin hieß es: Die Regierungsbehörden prüfen derzeit, wie stark die von der Bevölkerung eingereichten Gesteinsproben kontaminiert sind. Anita Köböl erklärte, das Ziel der Regierung sei es, so bald wie möglich mit der gesundheitlichen Überwachung der Bevölkerung zu beginnen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zur Information der Bevölkerung sei eine Website eingerichtet worden, sagte sie, auf der die Menschen wichtige Informationen über die Kontamination und den aktuellen Stand der Untersuchungen finden. Die Regierung werde in dieser Angelegenheit das Verursacherprinzip anwenden, erklärte die Regierungssprecherin.