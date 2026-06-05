Die Sanierung der beiden Stauseen zur Wasserversorgung des Velence-Sees beginnt – dies gab Regierungssprecherin Anita Köböl am Freitag auf Facebook bekannt. Sie teilte außerdem mit, dass die Afrikanische Schweinepest für den Menschen nicht gefährlich sei und in den ungarischen Geschäften ausschließlich gesunde ungarische Lebensmittel zu finden seien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Anita Köböl erklärte im Zusammenhang mit dem Velence-See: Sie habe von László Gajdos, dem Minister für Umwelt, die Information erhalten, dass die Lage des Sees zwar tatsächlich ernst sei, aber ein Prozess in Gang gesetzt worden sei und mit der Sanierung der beiden Stauseen begonnen werde. Die Regierungssprecherin ging auch darauf ein, dass in einem privaten Schweinezuchtbetrieb die Afrikanische Schweinepest aufgetreten ist. „Wir möchten die Bevölkerung beruhigen, dass die Infektion für den Menschen nicht gefährlich ist und die Behörden kontinuierlich die notwendigen Untersuchungs- und Schutzmaßnahmen durchführen“, betonte sie. In Absprache mit Szabolcs Bóna, dem für Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft zuständigen Minister, teilte die Sprecherin mit, dass ausschließlich gesunde, qualitativ hochwertige ungarische Produkte in die Regale der Geschäfte gelangen. „Die ungarischen Landwirte sind eine verlässliche Quelle in der Lebensmittelindustrie. Es lohnt sich, gezielt nach diesen Produkten Ausschau zu halten und damit die ungarische Wirtschaft und die ungarischen Akteure zu stärken“, betonte Anita Köböl.