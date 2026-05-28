Deutscher Staatsbürger in Südwestungarn festgenommen

Ein deutscher Mann, der wegen des Tragens verfassungsfeindlicher und terroristischer Symbole sowie wegen Anstiftung gegen eine ethnische Minderheit gesucht wurde, ist in Bánokszentgyörgy im Komitat Zala festgenommen worden, teilte die Ermittlungsstelle der Bereitschaftspolizei (KR NNI) am Donnerstag auf police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Deutschland habe einen europäischen Haftbefehl gegen den 63-Jährigen erlassen, hieß es auf der Website. Die Polizei habe den Mann am 20. Mai festgenommen, und das Gericht habe angeordnet, ihn bis zur Auslieferung in Untersuchungshaft zu nehmen, hieß es in der Erklärung.