ingatlan.com: In Budapest und Debrecen gibt es kaum Wohnungen unter 50 Millionen Forint

Innerhalb von fünf Jahren haben sich die Preise für Gebrauchtwohnungen praktisch verdoppelt. In Budapest lag die Einstiegsschwelle auf dem Wohnungsmarkt 2021 noch bei rund 25 Millionen Forint, heute ist fast nichts mehr für weniger als 50 Millionen Forint zu haben – hob ingatlan.com in seiner am Donnerstag veröffentlichten aktuellen Analyse hervor – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Als Beispiel wurde angeführt, dass im IV. Bezirk der Einstiegspreis für günstige Wohnungen seit 2021 von 20 Millionen Forint auf 47 Millionen gestiegen ist, im IX. Bezirk von 28 Millionen auf fast 57 Millionen Forint. Auch außerhalb der Hauptstadt ist die Situation ähnlich: In Debrecen ist die Einstiegsschwelle ebenfalls deutlich gestiegen: Unter 50 Millionen Forint ist fast nichts mehr zu bekommen, obwohl die Wohnungspreise vor fünf Jahren noch bei 21 Millionen Forint lagen. Die günstigste Komitatsstadt ist Salgótarján, wo die Einstiegsschwelle auf dem Wohnungsmarkt bei 11 Millionen Forint beginnt.

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Es gibt nur noch fünf Komitatsstädte, in denen man eine Wohnung für unter 30 Millionen Forint kaufen kann. Vor fünf Jahren lag die Einstiegsschwelle hingegen nur in vier Komitatsstädten über 20 Millionen. Die Analyse von ingatlan.com basiert auf den Daten von mehr als 95.000 zum Verkauf stehenden Gebrauchtwohnungen. „Auf dem Budapester Wohnungsmarkt liegt die psychologische Grenze für günstige Wohnungen bei 54 Millionen Forint, wenn man das gesamte Angebot betrachtet. Dies stellt Erstkäufer vor eine schwierige Situation, da für die gleiche Wohnungsgröße oder Lage deutlich mehr Eigenkapital und ein höherer Kredit erforderlich sind“, sagte László Balogh, leitender Wirtschaftsexperte bei ingatlan.com.

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Auch die Medianpreise sind in Budapest deutlich gestiegen. Der Medianpreis ist der Wert, bei dem die Hälfte der zum Verkauf stehenden Wohnungen günstiger und die andere Hälfte teurer ist. Im Jahr 2021 lag der Medianpreis für Wohnungen in der Hauptstadt noch bei 46,5 Millionen Forint, mittlerweile gilt jedoch ein Wert von 89,9 Millionen als durchschnittlich. In der Praxis bedeutet der Kauf einer Wohnung in Budapest also bereits eine Investition in der Größenordnung von 100 Millionen Forint, obwohl dieser Wert vor 10 bis 15 Jahren auf dem Immobilienmarkt noch der Luxuskategorie entsprach – so bewertete der Experte von ingatlan.com die Situation. László Balogh erklärte, dass die in den letzten Jahren beobachtete Phase dynamischer Preissteigerungen nach 2025 offensichtlich zu Ende gegangen sei, was auch darauf zurückzuführen sei, dass die Käufer bereits die Obergrenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit erreicht hätten. Infolgedessen sei auch bei den Preisen der günstigsten Wohnungen kein weiterer Sprung zu erwarten.