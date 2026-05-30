Magyar: Preis für EU-Gelder ist das Ende der „Korruption der Orbán-Ära“

Es gab nur einen Preis, den man für die Bereitstellung von 6.000 Milliarden Forint (16,4 Mrd. Euro) an EU-Mitteln zahlen musste: die vollständige Beseitigung der Korruption der Orbán-Ära, erklärte der Ministerpräsident am Freitag auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Péter Magyar fügte hinzu, dass die ungarische Regierung diese Bedingung gerne erfüllt habe. Er reagierte damit auf einen Facebook-Beitrag von Orbán, in dem dieser ihn aufforderte, offenzulegen, „was er an ungarischen Interessen an Brüssel verkauft“ habe, um die Freigabe der EU-Gelder zu erreichen.