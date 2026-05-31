Champions-League-Finale: Acht Personen wurden vom Puskás Stadion ins Krankenhaus gebracht

In der Puskás Arena versorgten Mitarbeiter des Nationalen Rettungsdienstes (OMSZ) 59 Personen und brachten acht Personen während des Champions-League-Finales am Samstag ins Krankenhaus – teilte die Organisation am Sonntagmorgen auf ihrer Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Den Angaben zufolge waren die Rettungskräfte an allen vorab festgelegten Veranstaltungsorten des Finales im Einsatz; insgesamt waren 62 Rettungswagen und 200 Rettungskräfte im Einsatz. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung am Samstag leisteten sie in 91 Fällen medizinische Hilfe und brachten 25 Personen ins Krankenhaus. Die meisten Einsätze fanden in der Puskás Arena statt – so hieß es in dem Beitrag.

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Auf der Andrássy út waren acht medizinische Behandlungen und vier Krankentransporte erforderlich, auf dem Heldenplatz wurden zehn Personen versorgt, von denen sieben in eine medizinische Einrichtung gebracht wurden. Am Fan-Meeting-Point im Városliget wurden 12 Personen versorgt, in fünf Fällen war auch ein Krankentransport erforderlich, während am Treffpunkt beim MTK-Sportkomplex zwei Personen versorgt wurden, von denen eine ins Krankenhaus gebracht wurde – so die Einzelheiten im Bericht. Nach Angaben des Nationalen Rettungsdienstes gab es keine außergewöhnlichen Vorfälle; die medizinische Absicherung der Veranstaltung endete am Sonntagmorgen um 2:30 Uhr.